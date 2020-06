Verbund-Vize Strugl folgt Anzengruber 2021 als neuer CEO

Wie vom Aufsichtsrat bereits Mitte März beschlossen, folgt Verbund-Vizevorstandschef Michael Strugl (56) Anfang 2021 auf Wolfgang Anzengruber (64) als Vorstandsvorsitzender an der Spitze des börsennotierten Stromkonzerns, an dem die Republik Österreich 51 Prozent hält. Diese Entscheidung des Aufsichtsrats wurde am Dienstag in der virtuell abgehaltenen Verbund-Hauptversammlung bekanntgegeben.

SN/APA/HANS PUNZ Noch-Verbund-Vizevorstand Michael Strugl