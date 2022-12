Verbund wird Milliarden Euro abliefern

Der teilstaatliche Stromkonzern evaluiert wegen der von der EU verordneten Abschöpfung der Erlöse seine Investitionsprojekte neu.

Seit Dienstag ist das Gesetz über den Energiekrisenbeitrag von Energiekonzernen in Österreich beschlossene Sache. Etwa die Hälfte der auf zwei bis vier Milliarden Euro geschätzten Abschöpfungseinnahmen werden vom teilstaatlichen Verbund kommen. Einige Details fehlen noch. Auf Basis der bekannten Vorgaben und der Strompreise von Anfang Dezember gehe man von 1,8 Mrd. Euro ergebniswirksamer Gewinnabschöpfung für 2023 aus, sagt Verbund-Chef Michael Strugl am Mittwoch im Klub der Wirtschaftspublizisten. Weitere 300 Mill. müsse der Verbund in Deutschland abliefern, wobei die Konditionen etwas ...