Verhandler stellen Einigung bei Handels-KV in Aussicht

Am Mittwoch sind die Kollektivertragsverhandlungen für die rund 418.000 Angestellten und 15.000 Lehrlinge im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel gestartet. Zu Beginn der Verhandlungen hieß es von Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern, "keinen Geschwindigkeitswettbewerb" anzuvisieren. Dennoch sei eine Einigung noch im Laufe des Mittwochs denkbar, erfuhr die APA am Nachmittag aus Verhandlerkreisen.

Die KV-Verhandlungen finden aufgrund der Coronakrise unter schwierigen Vorzeichen statt. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die Handelsbranche höchst unterschiedlich getroffen. Während der Lebensmitteleinzelhandel, Elektronikketten, Baumärkte und Einrichtungshäuser Umsatzzuwächse verzeichneten, brachen die Erlöse im Textil-, Schuh- und Kfz-Handel massiv ein.

Arbeitnehmer-Chefverhandlerin Anita Palkovich von der GPA will "eine gute und faire Lösung für die Handelangestellten und die Betriebe" erreichen. Die Gewerkschaft fordert "zumindest eine Inflationsabgeltung" zur Erhaltung der Kaufkraft, eine Corona-Mitarbeiterprämie von den wenigen Betrieben, die in den letzten Monaten gut verdient haben, und eine bessere Bewertung und Abgeltung der Arbeitsbedingungen. "Wir haben keine überzogenen Forderungen", so die Gewerkschafterin vor Beginn der Verhandlungen. Die Mitarbeiter des Lebensmittelhandels und von Drogerien hielten während des Corona-Lockdowns im März und April die Versorgung in Österreich aufrecht. "Sie haben die Stellung gehalten, sie haben Österreich mit den wichtigsten Produkten des täglichen Bedarfs versorgt und das verdient unsere Wertschätzung und Anerkennung", so die gewerkschaftliche Chefverhandlerin.

Für WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik sind es aufgrund der größten Wirtschaftskrise in der Zweiten Republik "besonders herausfordernde Rahmenbedingungen". Bei den Verhandlungen gehe es um "die nachhaltige Sicherung der Arbeitsplätze". Er wies darauf hin, dass im Frühjahr viele Betriebe schon freiwillig Corona-Prämien ausbezahlt hätten. "Das dürfen wir nicht vergessen." Es gebe auch eine große Anzahl von Handelsunternehmen, die im Corona-Lockdown ihre Geschäfte geschlossen halten mussten. Wenn es am Mittwoch zu keiner Einigung beim Handels-KV kommt, sind weitere Verhandlungstermine für den 3. und 10. November vorgesehen.

Quelle: APA