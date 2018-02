Verhandlungen über Eurowings-KV gehen weiter

Die Verhandlungen über einen Kollektivvertrag bei der Lufthansa-Billigtochter Eurowings Europe mit Sitz in Wien werden am Montag fortgesetzt. Seit eineinhalb Jahren verhandeln Geschäftsführung und Gewerkschaft über einen KV für die rund 400 Eurowings-Mitarbeiter in Österreich. Die Gewerkschaft kritisiert die niedrigen Grundgehälter für das Kabinenpersonal, dass unter 1.500 brutto/Monat liege.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Verhandelt wird wohl bis Mai