Verkehrsminister Hofer feilt an Rochade im ÖBB-Aufsichtsrat

Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) hat am Donnerstag die Namen der acht von ihm als Eigentümervertreter der Republik zu nominierenden neuen Aufsichtsräte der ÖBB-Holding AG bekannt gegeben. Die Rochade soll am Freitag auf einer Hauptversammlung beschlossen werden. Am 2. März soll die konstituierende Sitzung des neuen ÖBB-Aufsichtsrates stattfinden.

SN/APA (dpa)/Sven Hoppe Hofer verteidigt die Neubesetzungen