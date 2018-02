Vermessen und digitalisiert auf die Piste

Das Geschäft mit dem Skiverleih wächst und gewinnt an Tempo. Fünf Minuten dauert es im Schnitt, bis der Kunde ausgerüstet ist.

Bei Christoph Bründl ist Großkampfzeit. "Das Ärgste war das Faschingswochenende", sagt der Intersport-Händler aus Kaprun. 1400 Gäste habe man in nur zwei Tagen in einer einzigen Verleihstation ausgerüstet. Dabei betreibt der Pinzgauer in Summe 18 Ski-Rental-Stationen und 25 Geschäfte. Mit 14.000 Paar Ski und Snowboards zählt Bründl zu den größten Verleihern von Wintersportausrüstung in Österreich. Zusammen mit Skischuhen kommt er auf 20.000 Stück Verleihware. Die Tagespreise für ein Paar Ski reichen - je nach Qualität - von 25 bis 36 Euro. "Am Arlberg kostet der Volant 43 Euro", erklärt Bründl. 28 Prozent des Gesamtumsatzes erzielt er mittlerweile mit dem Dienstleistungsgeschäft. Macht unterm Strich einen zweistelligen Millionenbetrag.