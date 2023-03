Verroht unsere Sprache? Und werden wir wirklich immer aggressiver?

Jetzt halt mal die Fresse! Das ist einer der meistgeschriebenen Sätze in den "sozialen Medien". Der gute Ton ist in Gefahr. Rüpel im Straßenverkehr, Anfeindungen auf Social Media, Nachbarn, die Streit suchen. Seit Corona hat sich der Ton in der Gesellschaft merklich verändert. Was steckt dahinter?

BILD: SN/STOCKADOBE-SUPERMELON Achtung! Schandmäuler überall. BILD: SN/DIÖZESE WIEN - SCHÖNLAUB Antonia Keßelring, Telefonseelsorge: „Viele Menschen plärren ihren Unmut ungehemmt heraus.“ BILD: SN/UNI WIEN Ruth Wodak, Sprachwissenschafterin: „Manchmal hilft: nicht antworten. Sondern erst einmal durchatmen.“