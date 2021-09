Verschärfte Maskenpflicht im Handel: Wer darf noch ohne?

Im Handel gilt eine verschärfte Maskenpflicht, die vorerst aber so gut wie nicht kontrolliert wird. Wer das tun sollte, bleibt weiter umstritten.

"Warten S', ich hab mich heut' extra vorbereitet: Wenn ich jetzt ins Schuhgeschäft gehe, brauche ich keine Maske, weil ich geimpft bin. Drüben beim Spar brauch' ich aber schon eine." Roswitha Bauer kann bei ihrem Einkaufsbummel im Fachmarktzentrum in Eugendorf Mittwochvormittag nichts so schnell aus der Ruhe bringen. "Grundsätzlich seh' ich die Maßnahme ein, die Pandemie ist sonst wohl nicht in den Griff zu bekommen", sagt sie. "Eine Stigmatisierung ist es aber, weil jeder jetzt gleich sieht, ob man geimpft ...