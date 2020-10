Verschärfungen killen Stimmung in der Wirtschaft

Setzt Österreich ähnliche Maßnahmen wie Deutschland, rückt die Erholung in weite Ferne.

Österreichs Bundesregierung will am Samstag neue Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie bekannt geben. Deutschland hat das bereits getan und legt Teile der Wirtschaft - allen voran die Gastronomie - für vier Wochen still, für Österreich seien daraus "unmittelbar keine signifikanten Effekte zu erwarten", sagt der Chef des Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo), Christoph Badelt. Allerdings seien die indirekten Effekte nicht zu unterschätzen. Selbst ein temporärer und begrenzter Lockdown drücke auf die allgemeine Stimmung und das Investitions- und Konsumverhalten. Zusammen mit Maßnahmen, ...