Verschleudern oder gar vernichten: Wohin mit all der Winterware?

Ob Mantel, Stiefel oder Ski: Der Handel sitzt auf Massen unverkaufter Ware. Befürchtet wird eine Rabattschlacht - oder das Vernichten von Ware.

Geschlossene Geschäfte, abgesagte Feste und Bälle, stattdessen Homeoffice und Lernen daheim. Im Handel stapelt sich nicht verkaufte Winterware. In Deutschland schlugen diese Woche Umweltorganisationen Alarm: Bis Ende Jänner werde sich im deutschen Handel ein Berg von einer halben Milliarde unverkaufter Modeartikel türmen. Angesichts immer schnellerer Zyklen in der Fashion-Industrie drohe die Vernichtung unverkäuflicher Neuware, so Greenpeace.

"Der Handel, aber auch die Modeindustrie hat sicher kein Interesse, Ware zu vernichten", betont Österreichs Handelsobmann Rainer Trefelik. Primär aus moralischen Gründen, ...