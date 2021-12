Versicherungsfusion - Merkur verstärkt sich um Nürnberger Leben

Grazer Versicherungsgruppe übernimmt die Nürnberger Versicherung. Standort und Personal bleiben, Name und Autogeschäft nicht.

Die Grazer Merkur Versicherung übernimmt die Personensparte der Nürnberger Versicherung Österreich (NVÖ) mit Sitz in Salzburg. Gemeinsam will man vor allem den Bereich Personenversicherung stärken. Der Nürnberger-Hauptsitz soll mit seinen gut 100 Mitarbeitern erhalten bleiben und künftig der Spezialist für den Bereich Lebensversicherungen in der Merkur-Gruppe sein, teilten beide Unternehmen am Montag mit.

Der Kaufvertrag ist unterschrieben, der endgültige Abschluss der Übernahme ("Closing") ist nach einer - von beiden Seiten erwarteten - Genehmigung durch die zuständigen Aufsichts- und Wettbewerbsbehörden voraussichtlich im März nächsten Jahres zu erwarten.

Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht, man habe Stillschweigen vereinbart. "Ganz günstig war's nicht", hieß es lediglich. Nicht der Preis, sondern die längerfristige Kooperation seien bei der Transaktion im Vordergrund gestanden.

Hintergrund des Deals war eine Entscheidung des Nürnberger-Konzerns, sich bei Lebensversicherungen künftig auf den Heimmarkt Deutschland zu konzentrieren - was einen Rückzug aus Österreich nahe legte. Das traf sich mit dem Wunsch der Grazer, ihre Position im Bereich Personenversicherung weiter auszubauen. Mit dem "Besten aus zwei Welten" wolle man "als Personenversicherer die erste Wahl bei der Absicherung des 'Wunder Mensch' sein", sagt Merkur-Chef Ingo Hofmann.

Unter dieser Bezeichnung fasst die 1798 gegründete älteste Versicherung Österreichs ihre Aktivitäten in den Sparten Kranken-, Unfall-, Rechtsschutz- sowie Eigenheim- und Haushaltsversicherungen zusammen. Dazu kommt noch die Lebensversicherung, für deren Ausbau die jetzt erfolgte Übernahme des Lebensversicherungsgeschäfts der NVÖ "das letzte fehlende Puzzle-Stück" darstelle, sagt Hofmann. Merkur ist hinter der Uniqa der zweitgrößte private Krankenversicherer Österreichs.

Der Vorstandsvorsitzende der Nürnberger Versicherung Österreich, Kurt Molterer, zeigte sich erfreut, mit Merkur "einen starken Zukunftspartner gefunden zu haben, mit dem wir das fortführen können, was wir in den letzten 40 Jahren in Österreich an Pionierarbeit geleistet haben". Die 1981 gegründete Einheit gehörte bisher zu 100 Prozent der Nürnberger Lebensversicherung AG und gilt in Österreich als ein Pionier bei der fondsgebundenen Lebensversicherung sowie für die Berufsunfähigkeitsvorsorge.

Der NVÖ-Standort Salzburg bleibe samt den gut 100 Mitarbeitern ohne zeitliche Beschränkung erhalten. Bis Ende 2022 operiert man noch unter der Marke Nürnberger, dann firmiert man einheitlich unter dem Markendach von Merkur.

Die Traditionsversicherung Merkur aus Graz beschäftigt in Österreich und Südosteuropa insgesamt 1450 Mitarbeiter und erzielte zuletzt ein Prämienvolumen von 630 Mill. Euro. Im Vorjahr 2020 erfolgte die Übersiedlung in den neuen Merkur Campus in Graz.

Die auf Sachversicherungen spezialisierte Nürnberger-Tochter Garanta Versicherung Österreich (GVÖ) ist von dem Deal nicht betroffen. Man werde aber künftig eng miteinander kooperieren, heißt es. Das 1996 gegründete Unternehmen versichert Kfz und betreut mit einem Prämienvolumen von rund 50 Mill. Euro gut 1000 Autohäuser, Autoimporteure und Hersteller.