Verwaltungsgerichtshof schränkt Billa Corso bei der Sonntagsöffnung ein

Die Innenstadtfiliale darf am Sonntag nur noch "Proviant" verkaufen.

In der Billa-Corso-Filiale am Neuen Markt im ersten Bezirk in Wien, stehen Sonntagseinkäufer seit zwei Wochen vor großräumigen Absperrungen. Der einzige Billa-Standort, der ohne Bahnhofsnähe oder Tourismusregelung, aber in bester Innenstadtlage bisher am Sonntag offen hatte, darf künftig nur noch "Proviantwaren" verkaufen, sagt Paul Pöttschacher, Sprecher der Konzernmutter Rewe.

Hintergrund ist ein Spruch des Verwaltungsgerichtshofs, der einen Verstoß gegen die Gewerbeordnung sowie das Öffnungszeitengesetz feststellte und die Revision abgewiesen hat. Dem Spruch des VwGH vorangegangen ist ein Strafverfahren des Magistrats Wien, das über das Verwaltungsgericht Wien zum VwGH gelangt war. Der Verfassungsgerichtshof hatte sich in der Sache für unzuständig erklärt. Die Entscheidung ist bereits Anfang Oktober gefallen, wurde aber offenbar erst jetzt umgesetzt. Rechtsmittel sind gegen den VwGH-Entscheid nicht mehr möglich.

Bisher war der dreigeschoßige Supermarkt mit rund 900 Quadratmetern auch an Sonntagen größtenteils zugänglich. Ähnlich wie in Bahnhofsfilialen waren nur Regale mit Toilettenpapier, Putzmitteln und ähnlichen Artikeln an Sonntagen versperrt. Basis für die Sonntagsöffnung ist ein Gastronomieangebot mit knapp zwei Dutzend Sitzplätzen in der Filiale. Nun müssen rund drei Viertel abgesperrt werden. Pöttschacher verweist auf den gesetzlichen Graubereich, den es bisher gegeben habe und der nun präzisiert worden sei. Der Konzern werde die Situation evaluieren und möglicherweise "Sortimentsumstellungen" vornehmen.