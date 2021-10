vida: Forderung nach mehr Saisonniers ist Sozialdumping

Der Wunsch der Hoteliers und Wirte nach mehr Saisonniers, also befristeten Arbeitskräften aus Staaten außerhalb der EU, stößt bei der Dienstleistungsgewerkschaft vida auf Widerstand. "Öffnet die Regierung das Saisonnierkontingent, sind Tür und Tor für Sozialdumping offen", so vida-Gewerkschafter Berend Tusch. Das Schielen nach Menschen aus dem Ausland werde weder das Problem lösen noch hinsichtlich der Qualität der Arbeit Verbesserungen bringen.

"Es ist kein Wunder, dass im Tourismus Tausende Beschäftigte fehlen. Unter den herrschenden Arbeitsbedingungen ist die Arbeit im Tourismus nicht attraktiv genug. Vollzeitarbeit muss ein gutes Leben möglich machen, und das tut sie nicht", kritisiert Tusch. Ein Fachkräftemangel existiere nicht, vielmehr herrsche ein "Ausbildungs- und Bezahlmangel". "Wer niemanden ausbildet und nicht fair bezahlt, wird auch keine Mitarbeiter finden", meinte der Gewerkschafter am Freitag.

Und Tusch legte nach: "Es ist eine bodenlose Frechheit, wie Wirtschaftskammer-Vertreter hier wieder einmal Druck auf arbeitssuchende Menschen ausüben und heiße Luft verbreiten." Die Kolleginnen und Kollegen würden durch die Forderung nach mehr Arbeitskräften aus Drittländern über Umwege dazu gezwungen, Jobs zu schlechten Bedingungen und schlechter Bezahlung anzunehmen.

Sein Tipp für die Arbeitgeber: "In der Privatwirtschaft gilt aber das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Leidet die Tourismusbranche unter einem Nachfrageproblem, muss sie endlich bereit sein, das Angebot zu erhöhen."

In Deutschland haben heute die Gewerkschaften mehr Schutz für Saisonniers in der Landwirtschaft gefordert. Viele Wanderarbeiter würden keine gerechte Entlohnung bekommen, in mangelhaften Unterkünften wohnen und unzureichend gegen das Coronavirus geschützt sein. Nach Einschätzung der Gewerkschaft waren auch heuer wieder rund 274.000 Wanderarbeiter bei Ernten in Deutschland eingesetzt.