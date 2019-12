Seite heute, Sonntag, gilt die Mautbefreiung an fünf Autobahnabschnitten in den Bundesländern Salzburg, Tirol, Oberösterreich und Vorarlberg in Kraft. Der Nationalrat hatte gegen die Stimmen der SPÖ die Mautausnahmen im November beschlossen. Die ÖVP hatte einen Initiativantrag im Parlament eingebracht. Damit sollen Regionen, die besonders von Ausweichverkehr betroffen sind, entlastet werden.

