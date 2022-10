Video: Arbeitnehmer überschätzen ihre Digitalkompetenz

Unter Österreichs Arbeitnehmern herrscht eine "unglaubliche Selbstüberschätzung", was die digitalen Kompetenzen betrifft. Darauf hat Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) am Montag in einer Pressekonferenz hingewiesen. Durch Ausbau von Bildungsangeboten und einer Kompetenzoffensive sollen die Kenntnisse nun verbessert werden. Ihre Hausaufgaben macht auch die Bundesregierung: Am Mittwoch soll der lange versprochene digitale Führerschein nun endlich vorgestellt werden.

