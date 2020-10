Video: Arbeitslosenzahl gegenüber Vorwoche um rund 4.500 gestiegen

Die Arbeitslosenzahl ist gegenüber der Vorwoche um rund 4.500 auf 409.356 gestiegen. Davon sind 346.068 Personen beim Arbeitsmarktservice vorgemerkt und 63.288 befinden sich in Schulungen, wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt beträgt das coronabedingte Arbeitslosenplus wie in der Vorwoche noch ca. 72.000. Einen positiven Trend gibt es laut Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) bei der Jugendarbeitslosigkeit.

