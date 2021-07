Video: BWB untersagt Kauf von MAN-Werk in Steyr durch Wolf nicht

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) gibt grünes Licht für den Kauf der MAN Truck & Bus GesmbH durch die WSA Beteiligungs GmbH von Siegfried Wolf. Im MAN-Werk in Steyr fand indes am Mittwochnachmittag hinter verschlossenen Türen eine Betriebsversammlung statt, in der die Belegschaft über den aktuellen Stand der Übernahmepläne durch Wolf sowie über die Verhandlungen mit dem Betriebsrat zu den Personalplänen informiert werden sollten.

