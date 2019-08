Im Zuge der Hausdurchsuchungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) im Zusammenhang mit der Bestellung des FPÖ-Bezirksrates Peter Sidlo zum Finanzvorstand der Casinos Austria wurde auch ein Bauernhaus des FPÖ-Bildungsinstituts in St. Jakob in Ostttirol durchsucht. Das bestätigte die Wiener FPÖ am Mittwoch. SPÖ und NEOS forderten indes Aufklärung auch von der ÖVP.

