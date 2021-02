Video: Coronakrise hat heimische Wirtschaft weiter fest im Griff

Die Coronakrise hat die heimische Wirtschaft und den Arbeitsmarkt weiter fest im Griff. Leicht positive Signale gibt es aufgrund der Öffnungsschritte bei den Arbeitslosenzahlen und bei der Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts. Die Kurzarbeitszahlen steigen aber weiterhin. Derzeit sind 441.482 Personen arbeitslos, um 8.500 weniger als vor einer Woche, und 71.416 sind in AMS-Schulung, um 1.500 Personen mehr. Per Saldo sind 7.000 Menschen weniger ohne Job als in der Vorwoche.

