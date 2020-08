Nach der Hotellerie können ab 1. September auch Gastrobetriebe ihre Mitarbeiter auf Covid-19 testen lassen. Das kündigte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Donnerstag in einer Pressekonferenz an. Das Corona-Testprogramm wird außerdem auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Campingplätzen und Jugendherbergen ausgeweitet.

