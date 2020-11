Video: Derzeit 133.000 Menschen in Kurzarbeit

Derzeit sind 132.984 Menschen in Österreich in Kurzarbeit. Das teilte Arbeitsministerin Christine Aschbacher am Dienstag mit. Vorerst halten sich die Firmen zurück, im Oktober und Anfang November seien nur 15.844 Anträge eingelangt. Bis 20. November können vom Lockdown betroffene Betriebe noch rückwirkend Anträge stellen. Laut Aschbacher sind derzeit 437.421 Personen ohne Job. Das sind um 12.521 mehr als in der Vorwoche bzw. 79.000 mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr.

