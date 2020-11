Video: Derzeit 570.000 Menschen ohne Job oder in Kurzarbeit

Der Lockdown hat deutliche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosigkeit ist im Vergleich zur Vorwoche um 12.521 Personen gestiegen, derzeit sind 437.421 Personen ohne Job. In Kurzarbeit sind 132.984 Menschen. Bis Jahresende wird die Arbeitslosigkeit wohl auf 500.000 steigen. Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) ortet trotzdem einen "dynamischen Arbeitsmarkt" und verwies bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Wien auf "zigtausende" offene Stellen.

