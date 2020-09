Video: Herbstlohnrunde startet mit Metaller-KV-Verhandlungen

Am Donnerstagvormittag startet die Herbstlohnrunde mit den Metallern. Die Kollektivvertragsverhandlungen in der Metalltechnischen Industrie mit 127.500 Mitarbeitern sind überschattet von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronapandemie. Um 11.00 Uhr steht die traditionelle Forderungsübergabe durch die Gewerkschafter an die Arbeitgebervertreter in der Wirtschaftskammer am Programm. Danach findet die erste Verhandlungsrunde statt.

