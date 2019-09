Am Montagvormittag startet die Herbstlohnrunde mit den Metallern. Zuerst kommt es zur traditionellen Forderungsübergabe durch die Gewerkschafter an die Arbeitgebervertreter in der Wirtschaftskammer. Danach gibt es auch gleich die erste Verhandlungsrunde. Der Abschluss im Metaller-KV gilt als richtungsweisend für die Verhandlungen in anderen Branchen.

Dieses Video liegt auf YouTube