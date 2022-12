Video: Herkunftskennzeichnung für Kantinenessen kommt Mitte 2023

Die lange angekündigte verpflichtende Herkunftskennzeichnung bei Kantinenessen kommt. Sie bleibt aber vage und gilt nur für Fleisch, Eier und Milch und soll bis Mitte 2023 in Kraft treten. Eine Verpflichtung für Gastronomen und Lebensmittelhersteller ist vorerst nicht vorgesehen. "Unser gemeinsames Ziel ist mehr Transparenz am Teller", so Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) und Agrarminister Norbert Totschnig (ÖVP). Kritik kommt von Opposition und Tierschützern.

