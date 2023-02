Video: Holzmann: "Die Nationalbank spekuliert nicht"

Die Nationalbank (OeNB) hat 2022 Verluste von 2 Mrd. Euro nur durch eine signifikante Auflösung der Risikorückstellungen ausgleichen können. Die SPÖ kritisierte zuletzt Spekulationsverluste, was Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) zurückwies, während er eine Strategieänderung einräumte. "Die Nationalbank spekuliert nicht", betonte nun OeNB-Gouverneur Robert Holzmann am Freitag in der "ZiB2". Es gehe um Anleihe- und Aktienveranlagungen "und hier war 2022 leider ein Bärenjahr".

