Video: Investor Wolf wird MAN-Werk in Steyr übernehmen

Investor Siegfried Wolf wird doch das von der Schließung bedrohte Lkw-Werk von MAN in Steyr übernehmen. Der Vertrag über den Verkauf wurde am Donnerstag in München besiegelt, bestätigten er und MAN-CEO Andreas Tostmann. Im April war Wolf noch mit seinem ersten Angebot bei der Belegschaft abgeblitzt. Wolfs verbessertes Konzept sieht die Beschäftigung von 1.250 Mitarbeitern und sämtlicher Lehrlinge vor. Weitere 150 Beschäftigte finden über eine Forschungsgesellschaft Arbeit.

