Video: Juristin Hlawati zur alleinigen ÖBAG-Chefin bestellt

Die Wirtschaftsanwältin Edith Hlawati wird per 1.2.2022 Alleinvorständin bei der Staatsholding ÖBAG. Der Aufsichtsrat hat sie auf Vorschlag des Nominierungskomitees am Freitag einstimmig gewählt, sagte Aufsichtsratschef Helmut Kern. Verdienen wird Hlawati zumindest 585.000 und höchstens 750.000 Euro per anno. Ihr Vertrag läuft drei plus zwei Jahre. Ein neue ÖBAG-Spitze musste gesucht werden, weil Thomas Schmid wegen kompromittierender Chats vorzeitig abtrat.

