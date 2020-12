Video: Kein Ansturm auf Geschäfte am Marienfeiertag

Der verkaufsoffene Marienfeiertag am Dienstag hat in Österreich zu keinem übermäßigen Kundenansturm auf die Geschäfte geführt. Aus epimediologischer Sicht sei das gut, aber nicht für die Umsätze der Händler, räumte Handelsobmann Rainer Trefelik im APA-Gespräch ein. Er wies auf das Fehlen von Gastronomie und Touristen hin. Die Besucherfrequenz blieb weitestgehend moderat, von Gedränge war keine Rede. Der Trend gehe in Richtung gezielten Einkauf und kurze Verweildauer, hieß es.

