Video: Knapp 449.000 Menschen ohne Job - 219.000 in Kurzarbeit

448.792 Menschen in Österreich sind derzeit auf Jobsuche, davon 382.135 arbeitslos und 66.657 in Schulung. Das teilte Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Dienstag mit. Damit sind rund 88.000 Personen mehr als im Vorjahr - und 5.237 mehr als in der Vorwoche - ohne Beschäftigung. In Corona-Kurzarbeit befinden sich 218.871 Personen, das ist im Wochenvergleich ein Plus von 49.000. Aschbacher erwartet wegen des aktuellen Corona-Lockdowns einen weiteren Anstieg.

