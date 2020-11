Während MAN die Schließung seines Werkes in Steyr in Oberösterreich plant, verlagert BMW bis 2024 die Produktion von Verbrennungsmotoren von München an die Enns. Dadurch und durch den Ausbau bei der Elektromobilität sehen Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (beide ÖVP) den BMW-Standort Steyr doppelt abgesichert.

