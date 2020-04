Video: Lockerungen als Erster Schritt zur "neuen Normalität"

Vier Wochen nach Inkrafttreten der Covid-19-Maßnahmen in Österreich ist der "Shutdown" am Dienstag ein wenig gelockert worden. Während Geschäfte und viele Baumärkte fast gestürmt wurden, blieben die Bundesgärten eher leer. Die Regierung verlautbarte indes, dass die tägliche Testkapazität nun 10.000 erreicht hat. Dies werde verstärkt in Alters- und Pflegeheimen und Gesundheitsbereich genutzt.

