Video: MAN kündigt Verträge der Leasingarbeiter in Steyr

Die MAN-Zentrale in München macht offenbar ernst mit der Schließung des Standorts Steyr: Eine Woche nach dem Nein der Belegschaft zur Übernahme des Standorts Steyr durch Investor Siegfried Wolf hat sie am Donnerstag erklärt, die Verträge für die 278 Leiharbeiter zu kündigen. Zudem starten kommenden Montag die Verhandlungen über einen neuen Sozialplan, da der bisherige an eine Übernahme durch Wolf geknüpft war.

