Video: Metaller-KV im Zeichen von Warnstreiks und Rechenspielen

Die Metalltechnische Industrie (FMTI) hat heute, anlässlich des zweiten Tages von Warnstreiks in der Metallindustrie während der laufenden Kollektivvertragsverhandlungen, noch einmal ihr Angebot dargelegt: 2,75 Prozent Erhöhung der KV- und IST-Löhne und Gehälter sowie ein Plus bei Lehrlingsentgelten und Schichtzulagen macht unterm Strich 3,2 Prozent mehr am Konto.

Dieses Video liegt auf YouTube