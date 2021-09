Video: Nach MAN-Übernahme durch Wolf kommt nun Kurzarbeit

Nachdem bereits BMW Steyr am Dienstag 800 der 4.400 Beschäftigten ab 1. September zur Kurzarbeit angemeldet hat, wird es auch bei Steyr Automotive, vormals MAN Steyr, Kurzarbeit geben. Er hoffe, dass er mit "Halbarbeit" im September "über die Runden" komme, sagte der neue Eigentümer Siegfried Wolf am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Grund ist offenbar der weltweite Mangel an Halbleitern. Dieser trifft nun auch Wolfs Werk.

Dieses Video liegt auf YouTube