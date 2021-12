Video: Nächster Öffnungsschritt in fünf Bundesländern

Die Öffnung der Wirtschaft für Geimpfte und Genesene nach dem vierten Lockdown geht am Freitag in die nächste Runde. Oberösterreich sperrt auf einen Schlag alles auf. In Niederösterreich, Kärnten, der Steiermark und Salzburg gehen die Türen von Gastronomie und Hotellerie auf. Nur in Wien bleiben Hotels und Lokale bis zum Montag (20.12.) zu. Vorarlberg, Tirol und Burgenland hatten schon am Montag den 12. Dezember die ganze Wirtschaft außer der Nachtgastronomie geöffnet.

Dieses Video liegt auf YouTube