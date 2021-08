Video: Neuer City-Ikea in Wien öffnete seine Pforten

"Willkommen im hus!" - Wer sich dieser Tage am oder beim Wiener Westbahnhof aufhielt, konnte den affichierten Werbebotschaften kaum entgehen, die auf die Eröffnung des ersten City-Möbelhauses des schwedischen Einrichtungskonzerns Ikea hinweisen. Am Donnerstag war es schließlich so weit. Der Andrang am ersten Tag war groß. Kunden konnten sogar Slots buchen, um Wartezeiten zu umgehen.

