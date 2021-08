Video: Öffi-Klima-Ticket startet am 26. Oktober in sechs Bundesländern

Das österreichweite 1-2-3-Ticket, nunmehr in KlimaTicket umbenannt, startet am Nationalfeiertag am 26. Oktober. Verträge mit sechs Bundesländern, den ÖBB, der Westbahn und Regiojet sind bereits fix - offen ist noch der Verkehrsverbund Ostregion (VOR). Gestartet wird, sollte es zu keiner Einigung kommen, in den sechs Bundesländern und den Bahnen. Vorgestellt wurde der Plan am Mittwoch von der Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) bei einer Pressekonferenz in Linz.

