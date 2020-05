Video: Öffnung der Gastro-Betriebe: Gäste müssen sich nicht registrieren

Mitte Mai dürfen die Österreicherinnen und Österreicher auch wieder in den Gasthäusern konsumieren. In einer Pressekonferenz am Freitag fixierten Bundeskanzler Sebastian Kurz, Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (beide ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) die Regelungen. Die zuerst angedachte Registrierpflicht für Gäste ist nicht Teil davon.

