Video: Öffnung der Skilifte: Nebelsuppe in den Bergen sorgte für wenig Andrang

Die heutige Eröffnung der Skisaison gestaltete sich grau in grau. Dichter Nebel und wenig Andrang auf die Pisten prägten das Bild auf den Bergen. Bei Plusgraden in allen Landeshauptstädten zu Mittag des 24. Dezember hoffen die Liftbetreiber nun auf Sonnenschein am kommenden Wochenende. Mit der Einhaltung der Corona-Sicherheitsmaßnahmen zeigten sie sich zufrieden, mit den Einnahmen weniger, ergab ein Rundruf der APA.

