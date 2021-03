Video: Öffnungen im Handel zeigen bereits Wirkung am Arbeitsmarkt

Erstmals seit Weihnachten 2020 ist die Zahl der Menschen in Österreich ohne Arbeit unter die 500.000er-Marke gesunken. "Wir haben schon die neuen Zahlen von Anfang März, und es hat sich ein positiver Trend verfestigt", sagte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Dienstag in einer Pressekonferenz. Zum ersten Mal seit Anfang Dezember sei die krisenbedingte Arbeitslosigkeit unter 100.000 Personen gesunken. Derzeit seien 490.000 Menschen arbeitslos oder in AMS-Schulungen.

