Video: Österreicher strömen vor neuem Lockdown in Einkaufszentren

Schnell noch einkaufen, bevor die Geschäfte wieder zusperren müssen - das haben sich am Samstag, dem letzten Einkaufstag vor dem neuerlichen Corona-Lockdown, viele Menschen in Österreich gedacht. In den Einkaufsstraßen und Shoppingcentern des Landes herrschte bereits am Vormittag ein reges Treiben. Im Auhofcenter im Westen Wiens war der Andrang unter anderem bei der Impfstraße am größten.

Dieses Video liegt auf YouTube