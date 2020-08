Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) wird ab 11 Uhr mit Susanne Kraus-Winkler, Obfrau des Fachverbandes Hotellerie und Mario Pulker, Obmann des Fachverbandes Gastronomie in der Wirtschaftskammer über neue Regelungen in der Branche informieren. Zuletzt hatten die Kontaktlisten in Lokalen für Unmut gesorgt.

Dieses Video liegt auf YouTube