Video: Regierung will Aus- und Weiterbildung in Green Jobs fördern

Mit einem Aktionsplan will die Regierung gemeinsam mit den Sozialpartnern und dem Arbeitsmarktservice (AMS) die Aus- und Weiterbildung im Bereich Energiewende und Green Jobs fördern. Unter anderem sollen aus der Umweltstiftung 17,5 Mio. Euro für Umschulungen und Weiterbildungen im Klima- und Umweltbereich kommen. Außerdem sollen die Lehrinhalte in der Lehrlingsausbildung überarbeitet werden, hieß es bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

