Video: voestalpine zieht sich aus Werk in Texas zurück

Die Verhandlungen zu dem Deal sind Sonntagabend offiziell bekanntgegeben worden, nun ist er unter Dach und Fach - der Linzer Stahlkonzern voestalpine trennt sich von seinem Roheisenwerk in Texas. 80 Prozent der Direktreduktionsanlage zur Erzeugung von Eisenschwamm (Hot Briquetted Iron, HBI) in Corpus Christi gehen um 610 Mio. Euro an den europäischen Stahlriesen ArcelorMittal, wie das oberösterreichische Unternehmen Donnerstagfrüh mitteilte. Die Voest behält 20 Prozent.

Dieses Video liegt auf YouTube