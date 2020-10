Video: Warnstreik bei MAN Steyr wegen drohender Schließung

Laut Betriebsrat mindestens 4.000 Leute haben am Donnerstag in Steyr gegen die drohende Schließung des MAN-Werks protestiert. Lautstark und mit Unterstützung zahlreicher Sympathisanten hielten die Beschäftigten einen Warnstreik samt "öffentlicher Betriebsversammlung" am Stadtplatz ab, um sich gegen den möglichen Verlust von 2.300 Jobs zu wehren. "Das hat Steyr nicht verdient", war auf Plakaten zu lesen.

