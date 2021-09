Video: Weniger Arbeitslose und mehr Schulungen als vor einer Woche

Diese Woche sind rund 1.000 Menschen mehr ohne Job als vor einer Woche. Dabei haben Schulungen zugenommen, während die Zahl der Arbeitslosen zurück ging. Das liege am Vollausbau des Programms Sprungbrett und an der Corona-Joboffensive, auf die inzwischen die Hälfte aller AMS-Bildungsmaßnahmen und Kurskostenförderungen entfallen, teilte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Dienstag mit. In Summe sind gut 3.000 Menschen mehr ohne Job als in der Vergleichswoche 2019.

