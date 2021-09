Video: Winzer rechnen mit guter Weinernte

Die heimischen Weinbauern rechnen mit einer guten Weinernte und stabilen Preisen. Die Menge soll sich laut aktueller Prognose auf dem Vorjahresniveau von 2,4 Millionen Hektoliter einpendeln. "Wir sehen der Ernte sehr zuversichtlich entgegen", sagte Weinbauverband-Präsident Johannes Schmuckenschlager am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien. Die Haupternte soll heuer - witterungsbedingt etwas später als in anderen Jahren - ab 20. September starten.

