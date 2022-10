Wenn die Besten der Welt in ihrem Beruf um den Titel kämpfen

Junge Fachkräfte sind Mangelware wie noch nie. Die Weltmeisterschaft verschafft ihnen und ihrem Können eine wichtige Bühne.

Exakt wie eine Perlenkette sind die Arbeitsplätze aneinandergereiht. Jeder verfügt über ein Dampfbügeleisen, eine Schneiderpuppe, einen großen Arbeitstisch und eine Nähmaschine. Die ist so positioniert, dass die neugierigen Besucher, die vorbeiwandern, jeden Stich, der gemacht wird, genau beobachten können. 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind bei den WorldSkills in Fashion Technology in Helsinki am Start. Die großen industriellen Kleidermachernationen Indien und Bangladesch haben ihre Staatsmeister geschickt, genauso wie die Modeländer Belgien, Spanien oder Frankreich. Der Ruf von höchster Präzision und Schnelligkeit ...