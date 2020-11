Viele Händler verärgert: "20 Prozent für Umsatzentgang sind zu wenig"

Während Wirte und Hotels 80 Prozent Entschädigung bekommen, sollen es für den Handel nur zwischen 20 und 60 Prozent sein. Viele Händler sind verärgert. Auch Verfassungsexperten haben gegen die Regelung Bedenken. Wie viel Umsatzentschädigung aber wäre gerecht? Darüber gehen die Meinungen auseinander.

Nach der Ankündigung eines neuen Lockdowns gehen im Handel die Wogen hoch. Grund ist, dass im Handel jene Betriebe, die zum Zusperren gezwungen sind, anders als Wirte und Hotels oder jetzt auch Dienstleister wie Friseure, nicht 80 Prozent des verlorenen Umsatzes ersetzt bekommen sollen, sondern gestaffelt zwischen 20 und 60 Prozent.

Wie berichtet müssen ab Dienstag auch alle Handelsbetriebe mit Ausnahme von Lebensmittelgeschäften, Apotheken, Drogerien und Trafiken sowie Banken und Post-Filialen vorerst bis 6. Dezember zusperren. Finanzminister Blümel kündigte am Samstag an, dass auch den im Handel zum Schließen gezwungenen Betrieben der entgangene Umsatz ersetzt werden soll. Details stehen freilich noch nicht fest. Als Basis für den Handel soll laut Blümel aber eine Umsatzabgeltung von 40 Prozent gelten, mit Zu- und Abschlägen seien zwischen 20 und 60 Prozent möglich. Bereiche mit verderblicher und stark saisonaler Ware sollen zu einem höheren Anteil unterstützt werden als Branchen, wo die Waren keiner oder kaum einer Wertminderungen unterliegt und Nachholeffekte zu erwarten sind. Als Beispiele führte Blümel aus: Blumenhändler bekämen 60 Prozent, für den Möbelhandel gebe es 20 Prozent.

Erste Händler erwägen Klagen

In der Branche sorgt das für Ärger. Einige Handelsunternehmen würden bereits Klagen beim Verfassungsgerichtshof erwägen, erklärte Handelsverbandsobmann Rainer Will. Zwischen den Branchen dürfe kein Unterschied gemacht werden, fordert er. Gerade im Handel stehe mit Beginn des Weihnachtsgeschäftes die wichtigste Zeit bevor, zudem müssten die Weihnachtsgehälter ausgezahlt werden. Für den Non-Food-Handel bringe der Lockdown einen Umsatzentgang von 900 Mill. Euro pro Woche, rechnet Will vor. Der große Gewinner seien ausländische Onlinegiganten, die schon jetzt mehr als die Hälfte des heimischen Internethandels beherrschen. "Der Lockdown gleicht für die Handelsbranche einem Amazon-Förderungsprogramm", sagte Will.

Verfassungsexperten haben Bedenken

Auch Verfassungsexperten sehen die sehr unterschiedliche Höhe der Entschädigung durchaus kritisch. "Grundsätzlich kommt es mir verfassungsrechtlich schwer begründbar vor, wenn Gastwirte und Fitnesscenter 80 Prozent ihres Umsatzes ersetzt erhalten und einzelne Handelsbranchen nur 20 Prozent des Umsatzes", sagt Georg Eisenberger , Professor für Öffentliches Recht an der Uni Graz und als Anwalt für etliche betroffene Firmen tätig. Die Regierung werde nachweisen müssen, dass die Prozentsätze auf wissenschaftlich belastbaren Gründen beruhen.

Auch Salzburgs Wirtschaftskammer-Präsident Peter Buchmüller argumentiert ähnlich. "20, 40 oder 60 Prozent an Entschädigungssätzen, wie sie in Aussicht gestellt wurden, stellen keine Gleichbehandlung der Branchen dar." Hier müsse es eine Nachbesserung geben, fordert Buchmüller.

Handelsobmann: Differenzierung macht auch Sinn

Differenzierter sieht es Handelsobmann Rainer Trefelik. Emotional könne er den Ärger verstehen. "Ich habe selbst ein Modegeschäft und weiß was es heißt, jetzt zusperren zu müssen." Realistisch müsse man aber auch einräumen, dass der Handel aus sehr unterschiedlichen Playern bestehe, und damit eine gewisse Differenzierung durchaus Gerechtigkeit bringe. Solle etwa der Autohandel ebenso mit 80 Prozent des Umsatzes entschädigt werden, obwohl wahrscheinlich sei, dass viele ihr Auto einfach drei Wochen später kaufen. Auch ein Küchenkauf würde wohl nicht gleich über den Onlinehandel abgewickelt sondern eher verschoben. Und selbst Schuhhändler, die in einer Verzweiflungstat bereits am Samstag alles um 50 Prozent abverkauft haben, würden zu diesen damit vorgezogenen Umsätzen mit einer Entschädigung von 80 Prozent wohl zu viel bekommen. "Wichtiger ist, dass es Umsatzentschädigung gibt, dass diese möglichst hoch ausfällt und vor allem rasch ausgezahlt wird", betont Trefelik. Er fordert rasche Klärung, wer wieviel bekommen soll. Finanzminister Blümel hat am Samstag angekündigt, dass auch der Handel über Finanzonline den Umsatzentgang beantragen kann. Um das System zu adaptieren, werde das System vorerst offline gehen, Anträge sollten ab 23. November möglich sein.

Abgesehen vom Umsatzersatz stellte Blümel den Unternehmen auch die Möglichkeit in Aussicht, für den Herbst Fixkosten erstattet zu bekommen. Ein Fixkostenersatz von bis zu 800.000 Euro, wie er von der EU-Kommission schon lange genehmigt ist, soll ab 23. November beantragt werden können. Zusätzlich verhandelt Blümel weiter mit der EU-Kommission über ein anderes Modell für den Fixkostenzuschuss, das den Unternehmen bis zu 3 Mio. Euro Unterstützung bringen soll. Hier seien aber die Verhandlungen schwierig.